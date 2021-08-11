Мотодельтаплан рухнул в озере под Витебском, погибла пассажирка

Зоя Машэка • 11/8/21 15:30 • Турызм

39-летняя женщина утонула в результате падения дельтолета в озеро Добрино в Витебском районе, пилота успели спасти очевидцы авиакатастрофы.



В 21:10 спасателям сообщили, что в озеро у деревни Осиновка упал дельтоплан с людьми. К приезду экипажей МЧС, местные жители смогли спасти из озера 60-летнего пилота мотодельтаплана.

Дельтолет упал примерно в 40 метрах от береговой линии. Из его колесной тележки в бессознательном состоянии достали 39-летнюю пассажирку, которую передали медикам. После безуспешных реанимационных мероприятий бригада «скорой» констатировала ее смерть, сообщается пресс-службой МЧС.

По данным Следственного комитета, покататься на дельтолете приехала семья из Витебска. Вначале пилот, управлявший летательным аппаратом, прокатил 17-летнюю девушку. А после этого решила совершить вылет ее мачеха.

Во время второго полета ультралегкий летательный аппарат потерпел аварию и упал с высоты 10 метров в озеро, после чего погрузился на дно. Максимальная глубина озера Добрино составляет 4,9 метра.

По факту авиакрушения Витебский районный отдел Следственного комитета проводит проверка.

Напомним, что в 2018 году в Ушачском районе разбился похожий летательный аппарат — двухместный мотодельтаплан. Погиб 36-летний предприниматель из Полоцка, хотевший его купить и проводивший испытания.