Витеблянка Кашеверова, осужденная за участие в протестах, просит ее помиловать

ННВ • 10/8/21 15:30 • Палітыка

22-летняя политзаключенная из Витебска Юлия Кашеверова, приговоренная к полутора годам лишения свободы за пинок милицейского микроавтобуса, попросила о помиловании.



Кашеверова, которая отбывает срок в колонии №4 в Гомеле, направила прошение о помиловании в так называемый «Круглый стол демократических сил» Юрия Воскресенского, об этом сообщает сайт «Віцебская вясна» со ссылкой на отца девушки.

Витеблянку обвиняли в том, что во время одного из протестных маршей осенью 2020 года на Московском проспекте она нанесла по милицейскому авто несколько ударов ногой. Прокурор просил наказать ее шестью годами лишения свободы.

В итоге суд признал Юлию Кашеверову виновной в хулиганстве и приговорил ее к полутора годам колонии. Девушка пыталась опротестовать это решение, но апелляция была отклонена.

Правозащитники признали Юлию Кашеверову политзаключенной.