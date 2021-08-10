Сегодня в Беларуси опять подорожало автомобильное топливо

ННВ • 10/8/21 16:13 • Эканоміка

Новые цены на бензин и солярку установлены на заправочных станциях в Беларуси с 10 августа.



Концерн «Белнефтехим» обуславливает изменение цен на моторное топливо продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 6 августа составило 72,3 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок на начало года выросло на 32,3 процента.

Новые цены на автомобильное топливо установлены следующие:

АИ-92-К5-Евро — 1,95 рубля;

АИ-95-К5-Евро — 2,05 рубля;

АИ-98-К5-Евро — 2,27 рубля;

ДТ — 2,05 рубля.

С начала года по данным концерна моторное топливо в Беларуси подорожало уже на 13,6 процента.