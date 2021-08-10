Сегодня в Беларуси опять подорожало автомобильное топливо
Новые цены на бензин и солярку установлены на заправочных станциях в Беларуси с 10 августа.
Концерн «Белнефтехим» обуславливает изменение цен на моторное топливо продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 6 августа составило 72,3 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок на начало года выросло на 32,3 процента.
Новые цены на автомобильное топливо установлены следующие:
- АИ-92-К5-Евро — 1,95 рубля;
- АИ-95-К5-Евро — 2,05 рубля;
- АИ-98-К5-Евро — 2,27 рубля;
- ДТ — 2,05 рубля.
С начала года по данным концерна моторное топливо в Беларуси подорожало уже на 13,6 процента.
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