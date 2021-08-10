Полоцкий государственный университет оказался выше остальных ВУЗов Витебщины в мировом рейтинге — у него 4706 место
ПГУ занял первую позицию среди ВУЗов Витебской области в мировом рейтинге Ranking Web of Universities, он единственный, кто попал в первые 5000.
Среди всех высших учебных заведений Беларуси Полоцкий государственный университет занимает почетное 10 место. В мировом масштабе он, однако, только 4706 из более чем 12 000 университетов. Свое место он делит он делит с еще пятью высшими школами, представляющими Японию, Болгарию, Мексику, Эквадор и Алжир.
На втором месте в регионе Витебский государственный технологический университет, он 14-й в Беларуси и 5046-й в мире.
Бронза у Витебского государственного медицинского университета, который в национальном рейтинге 16-й, а в мировом — 5088-й.
Витебский государственный университет уже вне пьедестала на четвертом месте, в Беларуси он 17-й, во всем мире — 5143-й.
Гораздо ниже этих ВУЗов стоит Витебская государственная академия ветеринарной медицины, которая в Беларуси заняла 27-е место, а во всемирном рейтинге — только 6537-е.
Международный рейтинг Ranking Web of Universities составляется каждые полгода. ВУЗы оцениваются по количество внешних сетей и подсетей, ссылающихся на веб-страницы учебного учреждения (VISIBILITY), количеству статей среди 10% наиболее цитируемых по каждой из 27 дисциплин полной базы данных (EXCELLENCE) и количеству цитирований от ведущих 210 авторов (TRANSPARENCY).
От Беларуси в рейтинг включены 57 учебных заведений. Первое место в стране за Белорусским государственным университетом, последнее — у Новополоцкого государственного музыкального колледжа.
Как мы сообщали, самый большой конкурс в этом году был на специальность «Дизайн» в Витебский государственный технологический университет — 8 человек на место. Специальность «Социальные коммуникации» в Полоцком государственном университете с 5,33 человеками на место заняла в области третье место.
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1 каментар
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10/жнівень/2021 у 18:44
Это показатель уровня образования, конечно... "Университеты Витебщины" это вам не Гарвард со Стэнфордом. Зачем стране 57 вузов, если даже БГУ занимает позорное 768 место?
Зачем нужно было превращать Витебский пединститут, худо-.бедно справлявшийся с подготовкой школьных учителей, в университет с претензией на научные достижения?