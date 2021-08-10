Полоцкий государственный университет оказался выше остальных ВУЗов Витебщины в мировом рейтинге — у него 4706 место

Сяржук Серабро • 10/8/21 16:57 • Адукацыя

ПГУ занял первую позицию среди ВУЗов Витебской области в мировом рейтинге Ranking Web of Universities, он единственный, кто попал в первые 5000.



Среди всех высших учебных заведений Беларуси Полоцкий государственный университет занимает почетное 10 место. В мировом масштабе он, однако, только 4706 из более чем 12 000 университетов. Свое место он делит он делит с еще пятью высшими школами, представляющими Японию, Болгарию, Мексику, Эквадор и Алжир.

На втором месте в регионе Витебский государственный технологический университет, он 14-й в Беларуси и 5046-й в мире.

Бронза у Витебского государственного медицинского университета, который в национальном рейтинге 16-й, а в мировом — 5088-й.

Витебский государственный университет уже вне пьедестала на четвертом месте, в Беларуси он 17-й, во всем мире — 5143-й.

Гораздо ниже этих ВУЗов стоит Витебская государственная академия ветеринарной медицины, которая в Беларуси заняла 27-е место, а во всемирном рейтинге — только 6537-е.

Международный рейтинг Ranking Web of Universities составляется каждые полгода. ВУЗы оцениваются по количество внешних сетей и подсетей, ссылающихся на веб-страницы учебного учреждения (VISIBILITY), количеству статей среди 10% наиболее цитируемых по каждой из 27 дисциплин полной базы данных (EXCELLENCE) и количеству цитирований от ведущих 210 авторов (TRANSPARENCY).

От Беларуси в рейтинг включены 57 учебных заведений. Первое место в стране за Белорусским государственным университетом, последнее — у Новополоцкого государственного музыкального колледжа.

Как мы сообщали, самый большой конкурс в этом году был на специальность «Дизайн» в Витебский государственный технологический университет — 8 человек на место. Специальность «Социальные коммуникации» в Полоцком государственном университете с 5,33 человеками на место заняла в области третье место.