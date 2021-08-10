Байкер столкнулся с легковушкой в Шумилино и попал в больницу

Іван Дзедушкін • 10/8/21 23:55 • Здарэнні

10 августа в Шумилино в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля травмы получил 19-летний байкер.



Около часа дня на перекрестке улиц Кирова и Ленинской в райцентре молодой человек на мотоцикле «Honda» не предоставил преимущество водителю «Seat Toledo», ехавшему по главной дороге.

Мотоцикл с легковушкой столкнулись, и мотоциклист получил травмы. В результате юношу пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.