Байкер столкнулся с легковушкой в Шумилино и попал в больницу
10 августа в Шумилино в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля травмы получил 19-летний байкер.
Около часа дня на перекрестке улиц Кирова и Ленинской в райцентре молодой человек на мотоцикле «Honda» не предоставил преимущество водителю «Seat Toledo», ехавшему по главной дороге.
Мотоцикл с легковушкой столкнулись, и мотоциклист получил травмы. В результате юношу пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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