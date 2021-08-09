Скирда сена сгорела в Верхнедвинском районе, уничтожено 120 тонн кормов

• 09/8/21 14:24 • Эканоміка

Вечером 8 августа произошел пожар скирды сена в поле у агрогородка Бельковщина Верхнедвинского района. Большая часть рулонов сгорела.
Удивленная корова. Фото pixabay.com

Пожар начался примерно в 16:55. Огнем было уничтожено 120 тонн сена в рулонах.

Пожарным и работникам хозяйства удалось спасти только 38 тонн кормов. Люди на пожаре не пострадали, его причина устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

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