Скирда сена сгорела в Верхнедвинском районе, уничтожено 120 тонн кормов
Вечером 8 августа произошел пожар скирды сена в поле у агрогородка Бельковщина Верхнедвинского района. Большая часть рулонов сгорела.
Пожар начался примерно в 16:55. Огнем было уничтожено 120 тонн сена в рулонах.
Пожарным и работникам хозяйства удалось спасти только 38 тонн кормов. Люди на пожаре не пострадали, его причина устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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