Ребенок на велосипеде попал под машину в Лепеле

ННВ • 09/8/21 15:43 • Здароўе

13-летний подросток, катавший на велосипеде, попал под машину в Лепеле.



Наезд на ребенка совершил 22-летний водитель автомобиля «ГАЗ», ехавший в попутном направлении с велосипедистом по улице Володарского.

В какой-то момент подросток на велосипеде выехал с правой стороны проезжей части дороги, чтобы совершить левый поворот, и попал под ехавший сзади автомобиль.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение Лепельская центральной районной больницы, сообщает газета «Лепельский край».