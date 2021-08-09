Ребенок на велосипеде попал под машину в Лепеле
13-летний подросток, катавший на велосипеде, попал под машину в Лепеле.
Наезд на ребенка совершил 22-летний водитель автомобиля «ГАЗ», ехавший в попутном направлении с велосипедистом по улице Володарского.
В какой-то момент подросток на велосипеде выехал с правой стороны проезжей части дороги, чтобы совершить левый поворот, и попал под ехавший сзади автомобиль.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение Лепельская центральной районной больницы, сообщает газета «Лепельский край».
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