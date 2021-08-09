Черного риелтора из Витебска посадили на семь с половиной лет

Іван Дзедушкін • 09/8/21 14:42 • Крымінал

Суд Первомайского района приговорил 47-летнего жителя Витебска, продавшего две чужие квартиры, к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Кроме того он должен заплатить штраф 5800 рублей.



В ходе судебного разбирательства было установлено, что витеблянин с июня по декабрь 2020 года обманом завладел квартирами двух жителей областного центра, чем причинил им ущерб на 19 и 56 тысяч рублей соответственно.

При совершении сделок он обещал потерпевшим приобрести более дешевое жилье или передать деньги через определенный период времени. При этом, по мнению суда, витеблянин изначально не намеревался выполнять взятые на себя обязательства, а полученные от продажи квартир деньги потратил на себя.

Кроме того, еще одного потерпевшего мужчина подстрекал дать взятку, предназначавшуюся якобы для сотрудников правоохранительных органов и иных лиц. В итоге мошенническим путем он завладел чужими деньгами в крупном размере.

В результате суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном повторно, в крупном и особо крупном размерах, а также подстрекательство к даче взятки.

На основании частей 3 и 4 статьи 209, части 5 статьи 16 и части 2 статьи 431 УК его приговорили к лишению свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима со штрафом в размере 5800 рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.