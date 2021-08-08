В Сенненском районе разбилась легковушка, погиб водитель

Іван Дзедушкін • 08/8/21 12:14 • Здароўе

Вечером 7 август в Сенненском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля.



Около 20:00 46-летний водитель автомобиля «Opel Omega», проезжая неподалеку от деревни Пацкава не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части.

В кювете легковушка врезалась в придорожное дерево. В результате дорожно-транспортных происшествий водитель «Opel» получил тяжелые травмы и умер на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.