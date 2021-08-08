На пожаре в Новополоцке спасли мужчину

Зоя Машэка • 08/8/21 11:52 • Здарэнні

8 августа в Новополоцке на улице Янки Купалы произошел пожар в одном из многоквартирных домов.



В 0:48 загорелась квартира на первом этаже дома. К приезду пожарных из окна шел сильный дым. В квартиру спасатели попасть не могли, так как дверь никто не открывал. Ее пришлось вскрыть.

Звено газодымозащитной службы в комнате на полу нашло мужчину. 45-летний хозяин был сильно пьян и выбраться самостоятельно не мог. Его вывели на улицу. Медики диагностировали у пострадавшего отравление продуктами горения и госпитализировали его, сообщается пресс-службой МЧС.

По предварительной версии квартира могла загореться из-за неосторожности хозяина при курении.