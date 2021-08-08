Маленький мальчик попал под машину в Полоцке

• 08/8/21 21:59 • Здарэнні

Вечером 8 августа в Полоцке автомобиль сбил шестилетнего мальчика.

ДТП произошло на улице Хруцкого около 16:00, наезд на ребенка совершил 32-летний водитель, который управлял «Renault Logan». По предварительной версии маленький мальчик внезапно выбежал из-за припаркованных автомобилей, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Маленький мальчик попал под машину в Полоцке. Фото ГАИ

После наезда малолетнего пешехода доставили в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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