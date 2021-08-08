КГК предложил объектам торговли и производителям снизить стоимость на школьные товары, скоро будут проверять, как изменилась ситуация

ННВ • 08/8/21 16:17 • Адукацыя

Комитет госконтроля Витебской области выдвинул предложения по снижению стоимости школьных товаров — они были внесены местным органам власти, предприятиям-производителям, а также отдельным субъектам торговли.



Резервы для дальнейшего снижения цен на товары для детей школьного и дошкольного возраста были выявлены КГК в ходе мониторинга ценовой и ассортиментной доступности для всех слоев населения таких товаров.

Удешевление возможно за счет снижения надбавок в торговых организациях (анализ применяемых надбавок показал, что их уровень в отдельных случаях составляет более 70% и позволяет покрыть все затраты, а также получить немалую прибыль) и применения более низкого уровня рентабельности производителями на постоянной основе, а не только при проведении акций, сообщает пресс-служба КГК.

Сейчас Комитет области изучает, как изменилась ситуация и насколько обеспечивается доступность товаров для детей дошкольного и школьного возраста.

В этой связи 10 и 11 августа будет проводиться «горячая линия» с жителями Витебщины, на которую можно сообщить о проблемных вопросах при организации школьных базаров и ярмарок, в том числе недостаточном ассортименте товаров дошкольного и школьного возраста, их отсутствии в продаже, о наличии необоснованно высоких по мнению заявителей цен на указанные товары.

Обращения будут приниматься с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам 8 (0212) 37 54 53, 37 61 78.