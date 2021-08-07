В Орше горел частный дом, хозяин погиб

ННВ • 07/8/21 15:48 • Здарэнні

7 августа 56-летний мужчина погиб во время пожара частного дома в Орше.



Пожар произошел около 9:11 на 3-ей Пригородной улице райцентра. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили сильное задымление внутри здания. Во время тушения пожара и разведки, в помещении пожарные нашли погибшего мужчину. Он оказался хозяином дома.

Пожар был ликвидирован спасателями, в комнате огнем повреждено имущество, а также закопчены стены и потолок, сообщается пресс-службой МЧС.