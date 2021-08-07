Чьи имена должны носит улицы Витебска?

Аркадзь Падліпскі • 07/8/21 16:34 • Культура

В апреле-мае нынешнего года жителям Витебска было предложено высказаться о том, чьими именами они хотели бы назвать три улицы в строящемся микрорайоне «Черемушки».



Тогда власти предложили следующие кандидатуры: Герой Советского Союза Г. Богомазов, городская газета «Витьбичи» и бывший первый секретарь Витебского горкома КПБ В. Михельсон. Лично я в этом предложении могу поддержать только одну кандидатуру: Героя Советского Союза Г. Богомазова. В Витебске сейчас более 40 улиц носят имена Героев Советского Союза (причем некоторые из них не имеют к Витебску никакого отношения!). Чем Г. Богомазов (как, впрочем, и другие Герои Советского Союза, уроженцы или проживавшие в Витебске) хуже?

С альтернативным предложением выступила группа горожан, которое в итоге подписали 538 человек. Уверен, что его могли бы подписать и еще огромное их число. Кого же предпочли увидеть в названиях улиц витебляне? Это художники Эль Лисицкий, Казимир Малевич и Юрий Пэн; писатели Василь Быков, Лазарь Лагин и Михась Лыньков; ученые Жорес Алферов и Алексей Сапунов, музыковед Иван Соллертинский. Все названные в этой петиции люди действительно достойные и заслужили того, чтобы на карте города появились улицы их имени (улица А. Сапунова уже есть с 1987 года). Но в итоге городские власти приняли решение совсем далекое от того, что предлагали витебляне. Только академик Ж. Алферов оказался в этом решении. «Компанию» ему составили газета «Витьбичи» и непонятно откуда взявшийся минский художник М. Савицкий.

Мне, как человеку более полувека занимающемуся историей витебских улиц (а, следовательно, и их названиями) и сейчас готовящему специальную книгу по этой теме, хочется высказать свою точку зрения на принятое горисполкомом решение.

Ж. Алферов — единственный в этой тройке, кто действительно это заслуживает. Все остальные кандидатуры не только вызывают законное сомнение, но и вполне аргументированное несогласие.

Понятно желание некоторых народных избранников из городского Совета сделать реверанс в сторону своей молодой газеты. Но не рано ли? Она существует все лишь 30 лет — для газеты это не срок. И объективную оценку ей даст время. Как, например, областной газете «Віцебскі рабочы», просуществовавшей почти век и хотя иногда менявшей свое название, но 75 лет носившей только это имя. «Віцебскі рабочы» выходил даже во время Великой Отечественной войны. Эта газета в труднейшее время нашей истории несла столь нужную правду жителям оккупированной территории о том, как складывается борьба нашего народа с немецко-фашистскими захватчиками. Она, по сути дела, тоже является участником этой войны. И неслучайно была удостоена ордена Трудового Красного Знамени. Почему же об этом тоже забыли народные избранники? Больше того, принятие решения о новом названии для двух объединенных областных газет в 2013 году было, на мой взгляд, непродуманным и совершенно неоправданным шагом, оскорбившем ветеранов газеты «Віцебскі рабочы» и память о десятках ее работников, которых уже нет среди нас.

Но особенно удивило меня решение о присвоение улице имени минского художника Михаила Савицкого. Во-первых, он не имеет никакого отношения к Витебску (даже не уверен, что он бывал когда-нибудь у нас). Родился художник в Толочинском районе — пусть там его имя и присваивают улицам, если посчитают нужным. Во-вторых, Савицкий (и это не только на мой взгляд!) — очень посредственный художник, которого за пределами Беларуси не знают даже искусствоведы. Таких, как он, в нашей стране было и есть сейчас — десятки. Этот художник просто был «раздут» по идеологическим причинам партийным руководством БССР. И все его звания и премии абсолютно ничего не значат: всем хорошо известно, как в советские времена присваивали и то, и другое. На мой взгляд, недавно ушедший из жизни уроженец Витебска, почти столетний Леонид Щемелев. даже более значительный художник, чем Савицкий. Знают ли о Леониде Дмитриевиче и о его творчестве наши избранники? Были ли хотя бы на одной его выставке в родном городе?

А теперь о некоторых из тех, кого наши избранники из городского Совета проигнорировали.

Василь Быков — писатель с мировым именем. Он неоднократно приезжал в Витебск и встречался с читателями, вообще имел при жизни и имеет и сейчас огромный авторитет в народе. Его творчество — на века. К тому же Василь Владимирович был одним из тех, кто способствовал возвращению на родину имени опального Марка Шагала. Неужто в Витебске не должна быть улица его имени?

Юрий Пэн не только один из тех, кто стоял у истоков белорусского изобразительного искусства, но и большой патриот Витебска. Несмотря на то, что он не являлся уроженцем города, тем не менее, он оставался верен ему всю жизнь. И не подался на заманчивые (в том числе и материальные) предложения переехать в Минске в середине 1920-х годов, а остался в Витебске, где у него условия жизни были очень-очень скромные. Именно Витебску Ю. Пэн завещал все свое творческое наследие, наиболее ценная часть которого по-прежнему непонятно на каких основаниях удерживается в Национальном художественном музее Беларуси. Почему же народные избранники до сих пор ничего не сделали для того, чтобы его вернуть Витебску — законному владельцу?

Теперь о Казимире Малевиче — художнике с мировым именем. Сравнение Савицкого с ним — это кощунство, граничащее с невежеством. Это то же самое, что сравнивать свечку или лучину с Солнцем. Казимиру Малевичу в Витебске вообще не везет: так и не установили в его честь памятный знак (зато этот же знак установили в России!), а теперь еще отказали и в улице. А ведь витебский период его творчества один из самых значительных и известных.

Лазарь Лагин не принадлежал к числу самых известных писателей. Но его повесть «Старик Хоттабыч» знает не только каждый школьник, но и даже очень многие взрослые. Этот неудивительно: ведь и они тоже выросли на этой сказке. Она переведена на десятки языков и только на русском языке издана более 100 раз. Общий тираж ее только на русском языке превышает миллион. Памятник главному герою повести в Витебске установили, а почему забыли о самом авторе? Он, кстати, уроженец Витебска (в отличие от того же Савицкого).

Все другие названные в предложении горожан лица тоже заслуживают право быть увековеченными в названии витебских улиц. И это надо постепенно, по мере возможностей, делать. Но не уверен, что так оно и будет. Хотелось бы все же, чтобы при решении таких вопросов наши народные избранники — врачи и учителя, инженеры и строители, предприниматели и хозяйственные руководители — предварительно выслушивали рекомендации специалистов: историков, искусствоведов, музейных работников, краеведов. Кто, как не они, смогут сориентировать тех, кто принимает окончательное решение?

Когда-то для этих целей существовала при отделе культуры горисполкома специальная комиссия. Но она давно уже «канула в Лету». И знаете почему? Не всегда принимала такие решения, которые хотелось бы «отцам города». Знаю это не понаслышке: когда-то состоял в одной из них… Так что боюсь, что нам таких «савицких» еще немало «подарят» необдуманные, иногда сугубо конъектурные решения городского Совета.