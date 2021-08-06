Жители улицы Гагарина в Витебске просят вернуть прямое сообщение с Марковщиной

Сяржук Серабро • 06/8/21 17:07 • Эканоміка

После ликвидации трамвайного движения жители улицы Гагарина в Витебске остались без прямого сообщения с улицей Максима Горького, теперь они просят вернуть им возможность добираться туда без пересадки.



Раньше между Журжево и Марковщиной ходил трамвай №1 — это был самый длинный трамвайный маршрут в городе. После реконструкции трамваи с улицы Гагарина убрали, «единица» теперь ходит только до СИЗО.

Пока велись работы по реконструкции, временно курсировал автобус №24 маршруту «Керамзитовый завод – Завод тракторных запасных частей», но, с завершением ремонта на Гагагирна, этот автобус убрали.

Теперь жители улицы создали петицию, в которой просят вернуть автобус №24 со следованием через улицу Герцена до пролетарской Площади (судя по схеме).

Мотивируют это они тем, что улицах Герцена и Горького расположено множество промышленных объектов и государственных предприятий, куда людям нужно добираться на работу.

Пока эту петицию подписали 53 человека. Ее собираются направить в горисполком и ОАО «Витебскоблавтотранс».