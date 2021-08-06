В Витебске активно покупали жильё, цена «квадрата» выросла на 5 долларов

ННВ • 06/8/21 15:25 • Эканоміка

Во втором квартиле активность покупателей на рынке жилья существенно выросла как в Витебске, так и во всех крупных городах области, а вместе с ней – и цены на квартиры.





Спрос на квартиры в Витебске – максимальный для середины года

Как сообщает Realt, II квартал 2021 года в Витебске отличился повышенным спросом на квартиры. Ежемесячно заключалось около 220 сделок, что почти в два раза больше, чем в аналогичные месяцы 2020-го года. В последний раз такой высокий уровень покупательской активности в середине года в областном центре отмечался в 2017 году. Отчасти это произошло и за счет роста числа сделок с квартирами в новых домах, доля которых во II квартале достигала 25%, в то время как последние 3 года она не превышала 10%.

В других крупных городах региона интерес к покупке квартир также существенно вырос: в Орше в апреле-июне купили на 51% больше квартир, чем в те же месяцы 2020-го, в Новополоцке – на 37%. В Полоцке и малых городах региона количество сделок за год выросло на треть.

Наиболее популярными у жителей Витебска во II квартале были 2-комнатные квартиры — с ними заключили 41% всех сделок. Треть купленных квартир были «однушками». На долю 3-комнатных квартир пришлось только 23%. Аналогичной структура спроса была и в Новополоцке.

В Полоцке практически половина всех проданных квартир была 2-комнатными, что стало максимальным результатом среди крупных городов. В Орше предпочтения покупателей разделились одинаково между 1- и 2-комнатными квартирами — их доли составили 36% и 34% соответственно.

Цены на квартиры выросли в большинстве городов региона

Купить квартиру в Витебске к концу июня 2021 года можно было за 568 долларов за квадратный метр, что на 3.6% выше, чем кварталом ранее. На 2.1% выросла средняя цена квадратного метра в Орше, на 1% — в Новополоцке. Единственным исключением стал Полоцк, где за три месяца квартиры стали дешевле на 7% — за «квадрат» в городе платили в среднем 495 $. Это самое сильное снижение среди крупных городов страны.

Средняя цена 1-комнатных квартир в Витебске во II квартале варьировалась от 16 до 24 тысяч долларов. За «двушки» платили 21-30 тысяч долларов, за «трешки» - 29-38 тысяч долларов. В других крупных городах те же квартиры стоили в среднем на 5-10 тыс. долларов дешевле.

Самая дорогая квартира, проданная в Витебске в апреле-июне 2021 года, была 4-комнатной площадью 212 квадратных метров. Она обошлась покупателю в 234 тыс. долларов.