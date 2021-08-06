СК ищет очевидцев ДТП в Оршанском районе, где пострадали 6 человек. Возбуждено уголовное дело

ННВ • 06/8/21 20:32 • Здарэнні

По факту столкновения микроавтобуса со стоящим трактором в Оршанском районе, в результате которого пострадали 6 человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело.



По данным следствия, ночью 6 августа 35-летний мужчина, управлявший микроавтобусом «Iveco Turbo Daily» с прицепом на 155 километре автодороги М8 столкнулся со стоящим трактором, перевозившим в прицепе бревна.

Столкновение произошло коло 1 часа ночи вблизи деревни Хлусово. В результате этого ДТП водитель и пять пассажиров микроавтобуса получили травмы, их пришлось госпитализировать.

Следственно-оперативная группа осматривала место происшествия, была зафиксирована следовая картина. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено УГКСЭ по Витебской области. По факту дорожно-транспортного происшествия Оршанский МОСК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

Следователи просят очевидцев столкновения сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).

Между тем в сводке МЧС за минувшие сутки говорится о восьми пострадавших в этом ДТП, четверо из них — дети, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы.