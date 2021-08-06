Шесть человек пострадали в Оршанском районе в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом
6 августа в Оршанском районе маршрутка с пятью подростками врезалась в стоявший на краю дороги трактор, груженый лесом.
Около часа ночи неподалеку от деревни Хлусово 35-летний водитель микроавтобуса «Iveco» совершил наезд на стоявший в правой полосе с испортившийся трактор. По информации ГАИ вблизи трактора с бревнами находился знак аварийной остановки, были включены габаритные огни.
В результате столкновения пострадали водитель и пять пассажиров микроавтобуса — подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
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