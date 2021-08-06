Шарковщинский райисполком эвакуировали из-за сообщения о минировании
5 августа из-за сообщения о минировании пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей Шарковщинского райисполкома.
Сообщение о минировании здания местной власти на Комсомольской улице в райцентре поступило в 14:18. Сотрудники милиции эвакуировали из него 100 человек, сообщается пресс-службой МЧС.
Саперы обследовали райисполком и прилегающую территорию, взрывоопасных предметов они не обнаружили.
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