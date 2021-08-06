Побившего прокурора района жителя Дубровно посадили на 4 года, а прокурору выплатят 2000 рублей компенсации

Іван Дзедушкін • 06/8/21 15:11 • Палітыка

Завершился суд на 32-летним мужчиной. Которого обвиняли в применении в отношении прокурора Дубровенского района Михаила Патеева. Его приговорили к 4 годам колонии.



Как сообщали «ННВ», жителю райцентра вменялось, что 6 мая у дома №12 на Вокзальной улице он угрожал насилием и применил насилие в отношении господина Патеева. Согласно материалам дела, в этот момент мужчина был нетрезв.

В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал и оспаривал свою причастность к противоправным действиям в отношении прокурора Дубровенского района.

Однако суд Толочинского района признал его виновным и на основании части 1 статьи 366 УК приговорил к лишению свободы на 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Кроме того суд также удовлетворил заявленные потерпевшим Патеевым исковые требования о возмещении морального вреда на сумму 2000 рублей, сообщает областная прокуратура.

Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.