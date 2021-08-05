В Толочинском районе отрезало конечности женщине, которая перелазила пути под поездом
1 августа в билизи станции Коханово в Толочинском районе тяжелые травмы получила пьяная женщина, которая хотела пролезть под грузовым поездом.
Когда она забралась под стоящий вагон грузового состава, поезд тронулся, и женщина попала под колеса.
В результате наезда она получила тяжелые травмы, повлекшие ампутацию конечностей, сообщает газета «Наша Талачыншчына» со ссылкой на следователя Толочинского РОСК Александра Козлова.
По предварительной версии из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения она не слышала неоднократные объявления по громкой связи о начале движения железнодорожного состава.
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