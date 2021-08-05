В Бешенковичах ногу ребенка пробило рукояткой велосипедного тормоза

Зоя Машэка • 05/8/21 15:10 • Здароўе

4 августа 13-летний подросток, катаясь на велосипеде в Бешекновичах, упал и пробил рукояткой ручного тормоза левую ногу.



Мальчик упал перекресте улиц Ткаченко и Садовой, рукоятка тормоза застряла в его ноге и медики самостоятельно освободить подростка не могли.

Спасателям удалось ручным гидравлическим инструментом обрезать часть конструкции велосипеда, после чего травмированного школьника погрузили в машину скорой медицинской помощи и отвезли в местную больницу, сообщается пресс-службой МЧС. Он госпитализирован.