В Бешенковичах ногу ребенка пробило рукояткой велосипедного тормоза
4 августа 13-летний подросток, катаясь на велосипеде в Бешекновичах, упал и пробил рукояткой ручного тормоза левую ногу.
Мальчик упал перекресте улиц Ткаченко и Садовой, рукоятка тормоза застряла в его ноге и медики самостоятельно освободить подростка не могли.
Спасателям удалось ручным гидравлическим инструментом обрезать часть конструкции велосипеда, после чего травмированного школьника погрузили в машину скорой медицинской помощи и отвезли в местную больницу, сообщается пресс-службой МЧС. Он госпитализирован.
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