Перебои с водоснабжением были в Билево: люди стоят в очереди к цистерне и покупают бутыли в магазинах (Обновлено)

Сяржук Серабро • 05/8/21 0:08 • Здароўе

Вечером 4 августа в Витебске наблюдались перебои с водоснабжением в микрорайоне Билево-2 — не было холодной и горячей воды.



По словам местных жителей, стоявших в очереди к автоцистерне с водой, холодная вода в их квартирах пропала с восьми часов вечера. Впрочем, некоторые утверждают, что перебои с водоснабжением начались еще днем.

В район дома №111 корпус 1 на Московском проспекте коммунальные службы подогнали водовозку с питьевой водой. К ней сразу собралось более полусотни человек, но к 23:00 у машины оставалось около десятка желавших набрать воду.

Собравшиеся у машины говорят, что им объяснили перебои с водоснабжением аварией. По какой причине произошла авария и какого она рода никто не знает.

Местные жители также запасаются водой и в магазинах, покупая пятилитровые бутыли. В гипермаркете «Евроопт» чтобы сбить ажиотаж и показать, что запасы питьевой воды есть, выставили поддоны с бутылями прямо у касс.

Из других частей района Билево также сообщают о перебоях с водоснабжением: кто-то пишет, что вода есть, кто-то, что воды нет или она ржавого цвета, а в каких-то домах, по словам их жителей, холодная вода есть только на первых этажах.

Между тем на сайте «Витебскводоканала» есть предупреждение, что из-за аномальной жары и интенсивного потребления воды населением, возможны кратковременные перебои с водоснабжением на отдельных участках. Даты этого сообщения нет, но 3 августа оно уже было проиндексировано Яндексом.

Обновление

После полуночи жители микрорайона Билево-2 начали сообщать «ННВ» о восстановлении водоснабжения — вода появилась в кранах домов на улице Богатырева.