Витебская афиша с 2.7.2021 по 8.8.2021 года

Ульяна Церашкова • 04/8/21 13:59 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю со 2 по 8 августа 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

2.08–4.08

"Золушка и заколдованный принц". Анимация, США, 0+ (8:50 детский), 10:35 только 31.07-01.08, 14:35, 13:00). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Круиз по джунглям". Приключения, 2D/3D, США, 6+ (16:20 3D кроме 29.07, 18:45 3D, 21:10, 10:35, 16:55). Цена: 5,80–7,30.

"G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз". Боевик, фантастика, фэнтези, Канада, США, 12+ (14:45, 21:30). Цена: 5,80–6,70.

"Время". Мистический триллер, США, 16+ (19:20). Цена: 5,80–6,70.

"Космический джем: Новое поколение". Анимация, США, 6+ (12:20; 8:35 детский). Цена:4,80–5,60, детский киносеанс (6–14 лет) 2,10.

5.08–11.08

"Тайна парка развлечений". Анимация, Китай, 6+ (10:40 только 7.08 и 8.08; 12:30, 14:20; 8:30 детский удл.; 19:30). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет". Боевик, фантастика, комедия, приключения, США, 18+ (18:35, 21:10; 17:00). Цена: 5,80–6,70.

"Золушка и заколдованный принц". Анимация, США, 0+ (8:55 детский, 12:50). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Золушка и заколдованный принц". Анимация, США, 0+ (9:00 детский). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Круиз по джунглям". Приключения, 2D/3D, США, 6+ (16:10 3D; 10:25, 14:35 3D, 21:15). Цена: 5,80–7,30.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

2.08–4.08

"Золушка и заколдованный принц". Анимация, США, 0+ (8:55 детский, 12:50).

Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Круиз по джунглям". Приключения, 2D/3D, США, 6+ (10:20 3D, 12:45, 14:35 3D, 17:00 3D, 19-25). Цена: 5,80–7,30.

"Красотка на взводе". Боевик, США, 18+ (19:35, 21:50). Цена: 5,80–6,70.

"G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз". Боевик, фантастика, фэнтези, Канада, США, 12+ (17:20). Цена: 5,80–6,70.

"Время". Мистический триллер, США, 16+ (15:10, 21:25). Цена: 5,80–6,70.

"Космический джем: Новое поколение". Анимация, США, 6+ (8:10 детский, 10:35). Цена: 4,80–5,60, детский киносеанс (6–14 лет) 2,10.

5.08–11.08

"Тайна парка развлечений". Анимация, Китай, 6+ (15:30, 9:10 удл.). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет". Боевик, фантастика, комедия, приключения, США, 18+ (17:55, 20:30). Цена: 5,80–6,70.

"Я создан для тебя". Комедия, мелодрама, фантастика, Германия, 16+ (19:45; 15:55). Цена: 5,80–6,70.

"Золушка и заколдованный принц". Анимация, США, 0+ (9:00 детский). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Круиз по джунглям". Приключения, 2D/3D, США, 6+ (10:40 3D – только 7.08 и 8.08, 17-20 3D; 11:05 3D, 13:30). Цена: 5,80–7,30.

"Красотка на взводе". Боевик, США, 18+ (21:50). Цена: 5,80–6,70.

"G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз". Боевик, фантастика, фэнтези, Канада, США, 12+ (13:15). Цена: 4,80–5,60.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Главный герой". Комедия, экшн, США, 16+.

"Не дыши 2". Криминал, триллер, ужасы, США, 18+.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«По старым канонам». Выставка из фондов Гомельского дворцово-паркового ансамбля (до 31.08).

XI Национальная филателистическая выставка «Белфила-2021» (по 22.08).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

«Витебский художник». Живопись, графика, скульптура, до 31.08.

«Реалисты России». Всероссийская передвижная выставка (до 31.08).

«Натюрморт. Портрет». Выставка Виктора Шилко (до 29.08).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

«По следам мамонта». Экспозиция из фондов ВОКМ (костные останки мамонтов, найденные в разных районах Витебска).

Витебский центр современного искусства

**ул. Белобородова, 5, тел. тел. 58-48-94

Графика Елены Китаевой (до 22.08).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

«Без слов». Выставка Артура Исаченкова (до 31.08).

«Тепло нашего дома». Выставка художественного текстиля Натальи Лисовской (до 25.08).

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Марк Шагал и художники местечек»». Выставка графики из коллекции музея.

«Двенадцать колен Израиля». Выставка, посвященная 60-летию создания Марком Шагалом витражей для синагоги медицинского центра Хадасса в Иерусалиме (до 3.10).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, 5, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Краски детства». Выставка вышивки участников клуба «Иголочка».

Выставка маляванак «Кветкі райскага саду» (до 12.09).

«Москва–Витебск». Фотовыставка (до 14.08).

8.08 (10:00–18:00) Республиканская выставка собак

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Паветра». Живопись живописи Ивана Иванова.

Летние каникулы с «кругликом». Программа для школьных лагерей (справки по телефону).

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«Мы покоряли небо». Выставочный проект, посвященный девушкам-летчицам.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»**

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

Пн., вт., ср., пт. (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00, сб. и вс. – 10:00–19:00 (понедельник, вторник – выходные). Постоянная экспозиция.