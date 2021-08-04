У колхозника в Сенненском районе нашли тонну зерна и 80 литров солярки, против него возбудили уголовное дело
56-летнего механизатора из деревни Ульяновичи Сенненского района подозревают в краже более тонны колхозной пшеницы и 80 литров дизельного топлива.
30 июля на подворье крестьянина милиция нашла в хозпостройках и изъяла 80 литров дизельного топлива и 1140 килограммов зерна фуражной пшеницы. По предварительной версии силовиков, это топливо и зерно принадлежит местному сельхозпредприятию, в котором работает сельчанин.
Ущерб, нанесенный колхозу, оценили в 585 рублей. По факту хищения Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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