Три месяца просила пенсионерка из Витебска ЖЭУ сделать поручень на высоком ступеньках, пока не вмешался КГК
За три месяца одно из ЖЭУ Витебска не могло оборудовать высокие ступеньки дома поручнем, несмотря на жалобы пенсионерки, которой трудно было взбираться по ступенькам.
Об инциденте рассказали в КГК, куда пожилая женщина обратилась после безрезультатных просьб в жилищно-эксплуатационный участок. Пенсионерка просила установить в подъезде поручень, так как в доме высокий цоколь и людям пожилого возраста трудно подниматься по ступенькам.
В ЖЭУ витеблянке три месяца обещали выполнить работы, но так и не сделали поручня. Только после вмешательства Комитета госконтроля Витебской области, куда пожаловалась пенсионерка, вопрос установки поручня был решен.
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