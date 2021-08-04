Три месяца просила пенсионерка из Витебска ЖЭУ сделать поручень на высоком ступеньках, пока не вмешался КГК

ННВ • 04/8/21 21:30 • Здароўе

За три месяца одно из ЖЭУ Витебска не могло оборудовать высокие ступеньки дома поручнем, несмотря на жалобы пенсионерки, которой трудно было взбираться по ступенькам.



Об инциденте рассказали в КГК, куда пожилая женщина обратилась после безрезультатных просьб в жилищно-эксплуатационный участок. Пенсионерка просила установить в подъезде поручень, так как в доме высокий цоколь и людям пожилого возраста трудно подниматься по ступенькам.

В ЖЭУ витеблянке три месяца обещали выполнить работы, но так и не сделали поручня. Только после вмешательства Комитета госконтроля Витебской области, куда пожаловалась пенсионерка, вопрос установки поручня был решен.