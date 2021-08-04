ННВ • 04/8/21 15:56 • Грамадства

Новый председатель Витебского горисполкома Николай Орлов акцентировал внимание на том, что владельцы животных во время выгула должны убирать за своими питомцами, иначе в их отношении могут применить административные меры.



— Если вы берете ответственность за своих питомцев, то будьте добры убирать за ними. Этот подход будем планомерно внедрять в жизнь, делая акцент на предупредительно-профилактической работе с последующим усилением административной практики, параллельно развивая соответствующую инфраструктуру, — приводят «Витебские вести» слова господина Орлова, сказанным во время первой прямой линии, проведенной им в качестве главы города.

Примечательно, что на мысль о соблюдении чистоты в общественных местах владельцами домашних животных мэра подтолкнули жалобы горожан на качество санитарного содержания придомовой территории и уборки мест общего пользования. По информации издания из 29 обращений, поступивших на «горячую линию», каждое второе касалось этой проблемы.

Также Николай Орлов поручил скорректировать практику обрезки деревьев в городе: он требует сделать город красивым, кроны деревьев не должны быть лохматыми. В результате «Зеленстрой» получил карт-бланш на эксперименты, главное требование — эстетика.

Напомним, что Николай Орлов более 10 лет руководил самым большим районом Витебска — Первомайским. Логично предположить, что сейчас он переносит на весь город опыт, наработанный в этом районе. Может, жители Первомайского района могут поделиться, как у них обстоят дела с уборкой продуктов жизнедеятельности за питомцами и лохматостью деревьев?

Новый мэр Витебска потребовал, чтобы «собачники» убирали за питомцами, а «Зеленстрой» боролся с лохматостью деревьев



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