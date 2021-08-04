Новый мэр Витебска потребовал, чтобы «собачники» убирали за питомцами, а «Зеленстрой» боролся с лохматостью деревьев

• 04/8/21 15:56 • Грамадства

Новый председатель Витебского горисполкома Николай Орлов акцентировал внимание на том, что владельцы животных во время выгула должны убирать за своими питомцами, иначе в их отношении могут применить административные меры.
Табличка, предупреждающая о необходимости прибрать за собакой. Фото pixabay.com

— Если вы берете ответственность за своих питомцев, то будьте добры убирать за ними. Этот подход будем планомерно внедрять в жизнь, делая акцент на предупредительно-профилактической работе с последующим усилением административной практики, параллельно развивая соответствующую инфраструктуру,приводят «Витебские вести» слова господина Орлова, сказанным во время первой прямой линии, проведенной им в качестве главы города.

Примечательно, что на мысль о соблюдении чистоты в общественных местах владельцами домашних животных мэра подтолкнули жалобы горожан на качество санитарного содержания придомовой территории и уборки мест общего пользования. По информации издания из 29 обращений, поступивших на «горячую линию», каждое второе касалось этой проблемы.

Также Николай Орлов поручил скорректировать практику обрезки деревьев в городе: он требует сделать город красивым, кроны деревьев не должны быть лохматыми. В результате «Зеленстрой» получил карт-бланш на эксперименты, главное требование — эстетика.

Напомним, что Николай Орлов более 10 лет руководил самым большим районом Витебска — Первомайским. Логично предположить, что сейчас он переносит на весь город опыт, наработанный в этом районе. Может, жители Первомайского района могут поделиться, как у них обстоят дела с уборкой продуктов жизнедеятельности за питомцами и лохматостью деревьев?

Новый мэр Витебска потребовал, чтобы «собачники» убирали за питомцами, а «Зеленстрой» боролся с лохматостью деревьев

Интересное начинание?

Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас.
Да!208
Нет!63
  • 93
  •  
  •  
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

5 каментарыяў

  1. Odin Negodin  
    4/жнівень/2021 у 16:28

    В результате **«Зеленстрой» получил карт-бланш на эксперименты, главное требование — эстетика.

    Вот это самое страшное. Чувство прекрасного у чиновников очень специфическое. Они все страдают синдромом Дровосека.

    Адказаць  |  Цытаваць 
  2. Широкий Андрей  
    4/жнівень/2021 у 18:20 1

    Лутше бы на спецкомбинате директора сменил.

    Адказаць  |  Цытаваць 
  3. Darya Gukalionak  
    4/жнівень/2021 у 19:18 2

    Согласна полностью по поводу животных и уборкой за своими любимцами!!! Везде фекалии животных: на тротуарах, зеленых газонах, детских площадках и т.д.
    Люди!!!! Следите куда ваши любимые животные серуть!!!

    Адказаць  |  Цытаваць 
  4. Александр Дмитроченко  
    4/жнівень/2021 у 19:27 3

    Здорово. Ещё бы владельцев курильщиков обязали убирать окурки за своими питомцами. А то после них под балконами сплошной ковёр от окурков.

    Адказаць  |  Цытаваць 
  5. Сяржук Серабро  
    4/жнівень/2021 у 21:17 4

    Важно!

    Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, чтобы узнавать новости Витебска первыми: @vitebsk_news!

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 