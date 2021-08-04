Новый мэр Витебска потребовал, чтобы «собачники» убирали за питомцами, а «Зеленстрой» боролся с лохматостью деревьев
Новый председатель Витебского горисполкома Николай Орлов акцентировал внимание на том, что владельцы животных во время выгула должны убирать за своими питомцами, иначе в их отношении могут применить административные меры.
— Если вы берете ответственность за своих питомцев, то будьте добры убирать за ними. Этот подход будем планомерно внедрять в жизнь, делая акцент на предупредительно-профилактической работе с последующим усилением административной практики, параллельно развивая соответствующую инфраструктуру, — приводят «Витебские вести» слова господина Орлова, сказанным во время первой прямой линии, проведенной им в качестве главы города.
Примечательно, что на мысль о соблюдении чистоты в общественных местах владельцами домашних животных мэра подтолкнули жалобы горожан на качество санитарного содержания придомовой территории и уборки мест общего пользования. По информации издания из 29 обращений, поступивших на «горячую линию», каждое второе касалось этой проблемы.
Также Николай Орлов поручил скорректировать практику обрезки деревьев в городе: он требует сделать город красивым, кроны деревьев не должны быть лохматыми. В результате «Зеленстрой» получил карт-бланш на эксперименты, главное требование — эстетика.
Напомним, что Николай Орлов более 10 лет руководил самым большим районом Витебска — Первомайским. Логично предположить, что сейчас он переносит на весь город опыт, наработанный в этом районе. Может, жители Первомайского района могут поделиться, как у них обстоят дела с уборкой продуктов жизнедеятельности за питомцами и лохматостью деревьев?
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5 каментарыяў
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4/жнівень/2021 у 16:28
В результате **«Зеленстрой» получил карт-бланш на эксперименты, главное требование — эстетика.
Вот это самое страшное. Чувство прекрасного у чиновников очень специфическое. Они все страдают синдромом Дровосека.
4/жнівень/2021 у 18:20 1
Лутше бы на спецкомбинате директора сменил.
4/жнівень/2021 у 19:18 2
Согласна полностью по поводу животных и уборкой за своими любимцами!!! Везде фекалии животных: на тротуарах, зеленых газонах, детских площадках и т.д.
Люди!!!! Следите куда ваши любимые животные серуть!!!
4/жнівень/2021 у 19:27 3
Здорово. Ещё бы владельцев курильщиков обязали убирать окурки за своими питомцами. А то после них под балконами сплошной ковёр от окурков.
4/жнівень/2021 у 21:17 4
Важно!
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