Бывший десантник утонул в Витебске на день ВДВ, его тело нашли только сегодня
2 августа в Витебске утонул 39-летний мужчина, он отмечал день ВДВ и переплыл через Двину к компании девушек.
По данным следствия, тем днем двое приятелей отмечали день ВДВ на берегу реки с алкоголем. Когда один из мужчин ненадолго отлучился от «поляны», его 39-летний приятель переплыл Двину и стал общаться на другом берегу с отдыхавшими там девушками.
Увидев это, второй участник празднования также решил форсировать реку вплавь. Однако, в отличие от сослуживца, понял, что ему не хватит сил и вернулся обратно. После этого ни своего знакомого, ни девушек, к которым он переплыл, второй отдыхавший не видел.
Подождав некоторое время своего приятеля, мужчина обратился в милицию. Днем 4 августа тело 39-летнего мужчины было извлечено из Двины, сообщается пресс-службой СК.
Чытайце яшчэ
1 каментар
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
4/жнівень/2021 у 19:05
Гля... Сходил на глядки...