Бывший десантник утонул в Витебске на день ВДВ, его тело нашли только сегодня

• 04/8/21 16:19 • Здарэнні

2 августа в Витебске утонул 39-летний мужчина, он отмечал день ВДВ и переплыл через Двину к компании девушек.

По данным следствия, тем днем двое приятелей отмечали день ВДВ на берегу реки с алкоголем. Когда один из мужчин ненадолго отлучился от «поляны», его 39-летний приятель переплыл Двину и стал общаться на другом берегу с отдыхавшими там девушками.

Следователи работают на месте происшествия на Двине. Фото СК

Увидев это, второй участник празднования также решил форсировать реку вплавь. Однако, в отличие от сослуживца, понял, что ему не хватит сил и вернулся обратно. После этого ни своего знакомого, ни девушек, к которым он переплыл, второй отдыхавший не видел.

Подождав некоторое время своего приятеля, мужчина обратился в милицию. Днем 4 августа тело 39-летнего мужчины было извлечено из Двины, сообщается пресс-службой СК.

  • 99
  • 1
  •  
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

1 каментар

  1. cinic  
    4/жнівень/2021 у 19:05

    Гля... Сходил на глядки...

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 