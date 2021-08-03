Усадьбу Рудницких в Миорском районе, которой 200 лет, продадут за 29 рублей
За одну базовую величину выставлен на аукцион усадебный дом Рудницких в деревне Осада Дедино Миорского района.
Это здание, которое является историко-культурной ценности 2 категории, т.е. республиканского значения, было построено в 1810-1820-хгодах для дворянского судьи Александра Рудницкого по проекту архитектора Витковского в стиле классицизма, пытались продать и ранее.
Прямоугольное в плане двухэтажное здание общей площадью 772,6 квадратного метра накрыто вальмовой крышей. Центр главного фасада выделен четырехколонным портиком с треугольным фронтоном. В отделке фасадов использованы пилястры, рустовка, профилированные карнизы. Планировка анфиладно-коридорная. Под зданием сводчатые подвалы.
Согласно новым условиям продажи, владелец должен осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием приобретенного недвижимого имущества не менее одного года, начиная не позднее четырех лет с момента заключения договора купли-продажи; провести его реконструкцию под жилые помещения в течение четырех лет с момента заключения договора купли-продажи. До этого отчуждение недвижимости невозможно.
Аукцион по продаже 200-летнего усадебного дома состоится 12 августа. Начальная цена лота равняется 29 рублям.
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