Деревья ломало как спички — автомобилист снял на видео прохождение урагана через лес под Полоцком

ННВ • 03/8/21 14:30 • Здарэнні

2 августа на север Витебской области обрушился ураганный ветер, прохождение ломающего деревья шквала через лес вдоль трассы Р-20 попало на видеозапись автомобилиста.



В районе деревни Струбки Полоцкого района легковушка едва не попала под падающие деревья. Водителю удалось уйти из-под завала задним ходом.

Когда авто остановилось на лес налетел новый порыв ветра, деревья выворачивалос с корнем и ломало. В воздухе летали ветки и даже крупные сучья.

По данным МЧС автодорога республиканского значения Р-20 была завалена лесом в двух местах, общая протяженность завалов составила 800 метров. Расчистить проезд удалось через 2 часа 45 минут.

Всего спасатели зафиксировали 45 случаев падения деревьев: в Россонском (25 случаев), Полоцком (7), Витебском (7), Лиозненском (3) и Сенненском (1) районах. От ураганного ветра пострадали 6 населенных пунктов в 4 районах Витебской области. Повреждены кровли 27 жилых домов, 4 хозяйственных построек и 10 объектов соцкультбыта, сообщается пресс-службой МЧС.

По данным «Белэнерго» за минувшие сутки в Витебской области периодически нарушалось электроснабжение 210 населенных пунктов, 14 сельскохозяйственных зданий и 574 трансформаторных подстанций.