В Оршанском районе фура врезалась в микроавтобус
Столкновение большегруза «DAF» и микроавтобуса «Iveco» произошло в Оршанском районе 2 августа.
Около 10:00 в деревне Андреевщина микроавтобус «Iveco», за рулем которого был 39-летний мужчина, столкнулся с фурой «DAF» под управлением 57-летнего водителя.
В результате столкновения фура опрокинулась, из полуприцепа рассыпался груз. У микроавтобуса ударом снесло заднюю часть.
На момент аварии пассажиров в микроавтобусе не было, водители транспортных средств ранений не получили. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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