В Глубокском районе пьяный водитель задавил 69-летнюю велосипедистку

Іван Дзедушкін • 02/8/21 13:59 • Здарэнні

1 августа в Глубокском районе пенсионерка, ехавшая на велосипеде, погибла под колесами легкового автомобиля «Opel Astra».



Около пяти часов утра на третьем километре автодороги Н-2404 «Подсвилье-Голубичи-Урожайная» на 69-летнюю велосипедистку совершил наезд управлявший легковушкой 31-летний мужчина, который по предварительной информации ГАИ был пьян.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила тяжелые травмы и умерла на месте происшествия. У водителя взяли биоанализы.