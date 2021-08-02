Узнали, в каком ВУЗе Витебска был самый большой конкурс, и куда еще можно поступить на бюджет

ННВ • 02/8/21 14:51 • Адукацыя

Самый большой конкурс в этом году был на специальность «Дизайн» в ВГТУ — на каждое место претендовало более 8 человек. При этом ВГТУ и ВГАВМ на некоторые специальности не смогли набрать бюджетников.



По итогам вступительной кампании сложился следующий рейтинг наиболее популярных у абитуриентов специальностей:

«Дизайн» (Витебский государственный технологический университет) — 8,6 человека на место; «Международное право» (Витебский государственный университет им. П.М. Машерова) — 6,33 человека на место; «Социальные коммуникации» (Полоцкий государственный университет) — 5,33 человека на место; «Ветеринарная санитария и экспертиза» (Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины) — 2 человека на место; «Фармация» (Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет) — 1,8 человека на место.

При этом в двух ВУЗах произошел недобор на несколько специальностей. В результате до 7 августа будет проводиться дополнительный набор абитуриентов на бюджетную форму обучения в ВГТУ на три специальности («Производство текстильных материалов», «Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий» и «Метрология, стандартизация и сертификация») и в ВГАВМ на одну специальность («Зоотехния»).