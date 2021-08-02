Узнали, в каком ВУЗе Витебска был самый большой конкурс, и куда еще можно поступить на бюджет
Самый большой конкурс в этом году был на специальность «Дизайн» в ВГТУ — на каждое место претендовало более 8 человек. При этом ВГТУ и ВГАВМ на некоторые специальности не смогли набрать бюджетников.
По итогам вступительной кампании сложился следующий рейтинг наиболее популярных у абитуриентов специальностей:
- «Дизайн» (Витебский государственный технологический университет) — 8,6 человека на место;
- «Международное право» (Витебский государственный университет им. П.М. Машерова) — 6,33 человека на место;
- «Социальные коммуникации» (Полоцкий государственный университет) — 5,33 человека на место;
- «Ветеринарная санитария и экспертиза» (Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины) — 2 человека на место;
- «Фармация» (Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет) — 1,8 человека на место.
При этом в двух ВУЗах произошел недобор на несколько специальностей. В результате до 7 августа будет проводиться дополнительный набор абитуриентов на бюджетную форму обучения в ВГТУ на три специальности («Производство текстильных материалов», «Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий» и «Метрология, стандартизация и сертификация») и в ВГАВМ на одну специальность («Зоотехния»).
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3 каментарыя
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2/жнівень/2021 у 15:48
Любопытная статистика.. Получается, интерес вызывают совсем не те факультеты, что соответствуют сути вузов.
Дизайн (модно, актуально, хорошие доходы).
Право (место рядом со властью).
Фармация (не так сложно, всегда есть место для работы, коммерческая сфера).
Ветеринарная санитария и экспертиза (при власти, административная должность).
А вот исходные специальности, ради которых и создавалось высшее учебное заведение - врач, учитель, технолог и зоотехник - совершенно не популярны. Что-то неисправно в системе образования …
2/жнівень/2021 у 17:13 1
Odin Negodin пісаў:
Рядом - это нормально. Тут важна конкретика - над или под. Восьмикратный спрос на наше право - это весьма показательно.
2/жнівень/2021 у 17:44 2
@ Pcholkin:
ну.. большинство, конечно, под неё... Но кто-то , наверняка, всплывет и будет сверху. В любом случае это специфическое "право" только для местного употребления. Да и уровень подготовки, сами понимаете... Этот факультет организовали преподаватели марксизма-ленинизма. Быть верными слугами власти у них в крови.