Сильный ветер на севере Витебищины: в Россонском районе деревом придавило женщину, а в Полоцком перекрыта республиканская трасса Р-20

ННВ • 02/8/21 21:07 • Здарэнні

2 августа сильный ветер обрушился на север Витебской области, наиболее пострадали Россонский и Полоцкий район.



Так, в р Россонском районе порывами ветра повреждены крыши четырех административно-хозяйственных зданий, а также повреждена вышка сотовой связи оператора МТС.

В самом райцентре на улице Мира упавшее дерево придавило 34-летнюю женщину. Чтобы ее освободить потребовалась помощь спасателей, она госпитализирована в больницу.

По информации РУП «Витебскэнерго» в Россонах в результате непогоды были отключены три линии электропередачи.

В Полоцком районе ветер повали деревья на автодорогу республиканского значения Р-20, трасса была перекрыта завалами. Пожарные и другие службы проводят работы по уборке упавших деревьев.

По данным метеостанции в Полоцке скорость порывов ветра достигала 16 метров в секунду.

Сейчас в пострадавших районах продолжаются работы по уборке упавших деревьев. МЧС обещает дополнить информацию о последствиях стихии.