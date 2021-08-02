Сильный ветер на севере Витебищины: в Россонском районе деревом придавило женщину, а в Полоцком перекрыта республиканская трасса Р-20
2 августа сильный ветер обрушился на север Витебской области, наиболее пострадали Россонский и Полоцкий район.
Так, в р Россонском районе порывами ветра повреждены крыши четырех административно-хозяйственных зданий, а также повреждена вышка сотовой связи оператора МТС.
В самом райцентре на улице Мира упавшее дерево придавило 34-летнюю женщину. Чтобы ее освободить потребовалась помощь спасателей, она госпитализирована в больницу.
По информации РУП «Витебскэнерго» в Россонах в результате непогоды были отключены три линии электропередачи.
В Полоцком районе ветер повали деревья на автодорогу республиканского значения Р-20, трасса была перекрыта завалами. Пожарные и другие службы проводят работы по уборке упавших деревьев.
По данным метеостанции в Полоцке скорость порывов ветра достигала 16 метров в секунду.
Сейчас в пострадавших районах продолжаются работы по уборке упавших деревьев. МЧС обещает дополнить информацию о последствиях стихии.
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