Сбежавший из квартиры в Витебске попугай может находиться в Тулово

Сяржук Серабро • 02/8/21 14:13 • Экалогія

Удравшего из одной из квартир на улице Правды в Витебске попугая Жорика видели в Тулово.



Фото блудного попугая опубликовал в телеграм-чате «Народных новостей Витебска» наш читатель. Он пишет, что сообщил о местонахождении птицы хозяйке.

Напомним, что объявление о пропаже попугая появилось на доме №26 по улице Правды. Сбежавший попугай корелла имеет желтое оперение и ярко-оранжевые пятна на боках головы.

Его зовут Жорик, а хозяйку птицы — Анна. Увидевших птицу просят позвонить по номеру +375-29-5100215. За информацию о сбежавшем питомце обещают вознаграждение.