Сбежавший из квартиры в Витебске попугай может находиться в Тулово
Удравшего из одной из квартир на улице Правды в Витебске попугая Жорика видели в Тулово.
Фото блудного попугая опубликовал в телеграм-чате «Народных новостей Витебска» наш читатель. Он пишет, что сообщил о местонахождении птицы хозяйке.
Напомним, что объявление о пропаже попугая появилось на доме №26 по улице Правды. Сбежавший попугай корелла имеет желтое оперение и ярко-оранжевые пятна на боках головы.
Его зовут Жорик, а хозяйку птицы — Анна. Увидевших птицу просят позвонить по номеру +375-29-5100215. За информацию о сбежавшем питомце обещают вознаграждение.
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