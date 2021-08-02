День десантника отметили в Витебске

Сяржук Серабро • 02/8/21 21:53 • Падзеі

2 августа в Витебске традиционно отмечали День ВДВ.



Официально этот праздник в Беларуси называется Дню десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Обычно 2 августа свои двери для всех желающих открывает 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада.

К сожалению, в этом году горисполком на своем сайте разместил несоответствующее действительности расписание мероприятие и многие горожане были разочарованы, когда пришли уже к окончанию показательного выступления, тогда как оно должно было только начинаться.

Впрочем, и после этого они могли пообщаться с десантниками и познакомится с их вооружением и боевой техникой. Безусловно, больше всего это было интересно детям.

В части для посетителей работало несколько интерактивных зон, однако в этом году почему-то не было занятий на воздушно-десантном комплексе, заявленных, между прочим, в расписании на сайте горисполкома, а также преодоления полосы препятствий.