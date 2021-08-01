В Докшицком районе опять заблудился человек, на этот раз искали пенсионерку

• 01/8/21 17:53 • Турызм

31 июля в лесу у деревни Юрковщина заблудилась 62-летняя пенсионерка.

Сообщение о пропавшем в лесу человеке спасателям поступило в 10:18, найти пожилую женщину удалось только через почти три часа. В медицинской помощи она не нуждалась, сообщается пресс-службой МЧС.

За июль в лесах Докшицкого района заблудилось несколько человек. Недавно мы сообщали о трех женщинах, которые не могли выйти из леса у деревни Юхновка.

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