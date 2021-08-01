Очередной пожар во время уборочной: полтора гектара ячменя сгорело в Шумилинском районе

Зоя Машэка • 01/8/21 15:26 • Здарэнні

31 произошел пожар в ячменном поле у деревни Марково Шумилинского района, огонь уничтожил полтора гектара посевов.



Еще 20 гектаров зерновых работники ОАО «Приозерный мир», которому принадлежат поля, смогли спасти. Люди на пожаре не пострадали, его причина устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что 27 июля вечером загорелась стерня на убранном поле под Толочином, а за день до этого произошли пожары на двух полях яровой пшеницы возле Витебска.