Легкоатлет из Витебска завоевал бронзу на Олимпийских играх

• 01/8/21 16:38 • Падзеі

Витебский легкоатлет Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в прыжках в высоту.
Максим Недосеков на одном из соревнований. Фото bfla.eu

Наш земляк взял высоту 2,37 м. Золото досталось двум атлетам - катарцу Мутазу Баршиму и итальянцу Джанмарко Тамбери — они тоже взяли 2,37, но обошли Недосекова по попыткам.

Максиму Недосекову 23 года, он родился в Витебске в семье спортсменов. Мастер спорта международного класса, с 2019 года член национальной сборной по легкой атлетике.

Маским Недосеков неоднократный призер международных состязаний. В 2021 году взял золотую медаль на Чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, проходившем в польском Торуне.

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1 каментар

  1. Odin Negodin  
    1/жнівень/2021 у 19:02

    Вот и кандидат на "Человека года" в Витебске!

    Как хорошо, что начальство не заставило его в длину прыгать ...или бежать в эстафете на 400 м...

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