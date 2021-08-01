Легкоатлет из Витебска завоевал бронзу на Олимпийских играх
Витебский легкоатлет Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в прыжках в высоту.
Наш земляк взял высоту 2,37 м. Золото досталось двум атлетам - катарцу Мутазу Баршиму и итальянцу Джанмарко Тамбери — они тоже взяли 2,37, но обошли Недосекова по попыткам.
Максиму Недосекову 23 года, он родился в Витебске в семье спортсменов. Мастер спорта международного класса, с 2019 года член национальной сборной по легкой атлетике.
Маским Недосеков неоднократный призер международных состязаний. В 2021 году взял золотую медаль на Чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, проходившем в польском Торуне.
Чытайце яшчэ
1 каментар
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз:
1/жнівень/2021 у 19:02
Вот и кандидат на "Человека года" в Витебске!
Как хорошо, что начальство не заставило его в длину прыгать ...или бежать в эстафете на 400 м...