Из строящегося в Билево костела вынесли на цветмет кабели

ННВ • 01/8/21 16:38 • Рэлігія

В ночь с 29 на 30 июля в Витебске обокрали строящийся в микрорайоне Билево костел Игнатия Лойлы.



Неустановленные злоумышленники проникли в здание строящегося костела и срезали кабели электропроводки и акустической системы. Этими действиями приходу нанесен значительный материальный ущерб.

Чтобы ликвидировать повреждения в здании, вероятно, придется перекладывать электропроводку и кабели акустической системы заново, сообщает сайт catholicnews.by со ссылкой на курию Витебского диоцеза.

Кража произошла в канун празднования дня святого Игнатия Лойлы, когда планировалось завершить строительные работы. На месте преступления работала следственно-оперативная группа, однако, пока силовые ведомства никак не прокомментировали произошедшее.

Костел Игнатия Лойлы в микрорайоне Билево строят иезуиты. Его возведение началось весной прошлого года, освящение фундаментов нового храма епископом Буткевичем прошло 5 апреля 2020 года в кулуарной обстановке из-за начала пандемии COVID-19&