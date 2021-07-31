Витебский облисполком поднял цены на гробы и ритуальные услуги

Сяржук Серабро • 31/7/21 1:46 • Падзеі

Новые тарифы на гарантированные услуги по погребению введены Витебским облисполкомом.



Решение, утверждающее предельные максимальные тарифы на ритуальные услуги было принято облисполкомом 21 июля, до сегодняшнего дня действовали тарифы, введенные еще пять лет назад.

Согласно новым тарифам простой деревянный гроб без отделки обойдется в 26 рублей против 25 по прежним, а гроб обивкой или другим видом отделки — в 38 рублей 20 копеек (35 рублей).

Изготовление простейшего надгробия — деревянных креста, тумбы или столбика с табличкой — теперь стоит 17 рублей 10 копеек вместо 15 рублей.

Кроме того, к этим тарифам добавится стоимость вспомогательных материалов.

Собственно захоронение покойника летом будет стоить 49 рублей 50 копеек (45 рублей), а зимой — 89 рублей 20 копеек (75 рублей). Если же могильщикам придется копать яму в стесненных обстоятельствах, то их услуги обойдутся уже в 102 рубля или 142 рубля 80 копеек в зависимости от сезона.

Захоронение урны с прахом усопшего или помещение ее в колумбарий, а также склеп летом будет стоить 49 рублей, а зимой —53 рубля 60 копеек.

Доставка тела с учетом стоимости бензина обойдется в 43 копейки за километр и 12 рублей 36 копеек за час работы автомобиля. По такому тарифу взимается плата за доставку надгробия.