В Витебске сбежал попугай корелла. Поможем Анне найти Жорика

ННВ • 31/7/21 15:06 • Экалогія

Из одной из квартир на улице Правды в Витебске улетел попугай корелла по кличке Жорик.



Рукописное объявление о пропаже попугая размещено на доме №26 по улице Правды. Судя по рисунку, сбежавшая корелла имеет окрас лютино — желтое оперение и ярко-оранжевые пятна на боках головы.

Попугая зовут Жорик, а его хозяйку — Анна. Увидевших птицу просят позвонить по номеру +375-29-5100215. За информацию о сбежавшем питомце обещают вознаграждение.