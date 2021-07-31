В Витебске сбежал попугай корелла. Поможем Анне найти Жорика
Из одной из квартир на улице Правды в Витебске улетел попугай корелла по кличке Жорик.
Рукописное объявление о пропаже попугая размещено на доме №26 по улице Правды. Судя по рисунку, сбежавшая корелла имеет окрас лютино — желтое оперение и ярко-оранжевые пятна на боках головы.
Попугая зовут Жорик, а его хозяйку — Анна. Увидевших птицу просят позвонить по номеру +375-29-5100215. За информацию о сбежавшем питомце обещают вознаграждение.
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