В Витебске мальчик, бегая по луже, застрял ногой в решетке ливневки

Зоя Машэка • 31/7/21 14:06 • Здароўе

Вечером 30 июля на улице Лазо в Витебске 9-летний мальчик провалился ногой в решетку ливневой канализации и не смог выбраться.



Спасателей на место происшествия вызвали в 19:30. Они уведели сидящего в луже ребенка, вокруг которого собралась толпа.

Пострадавший мальчик находился по пояс в воде, его нога застряла в ливневой решетке, самостоятельно он не мог ее достать.

Спасатели нащупали ногу школьника под водой и с помощью ручного гидравлического инструмента раздвинули прутья решетки люка ливневки, после чего удалось освободить ногу ребенка, сообщается МЧС.

Вызволенного из западни мальчика бригада «скорой» увезла в больницу для обследования.