В понедельник начнется суд над побившим прокурора Дубровенского района мужчиной

Іван Дзедушкін • 31/7/21 23:33 • Грамадства

2 августа начнется суд над 32-летним жителем Дубровно, которого обвиняют в применении насилия в отношении прокурора Дубровенского района Михаила Патеева.



Как «ННВ» сообщали ранее, конфликт между жителем райцентра и местным прокурором произошел 6 мая у дома №12 на Вокзальной улице. Обвиняемый якобы угрожал насилием и применил насилие в отношении господина Патеева.

По версии прокуратуры, побивший прокурора мужчина совершил это с целью воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению ее характера.

В результате жителя Дубровно задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по части 1 статьи 366 УК, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Дело будет расспатриваться в суде Толочинского района, первое судебное заседание состоится 2 августа, начало в 10:30, об этом сообщила официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.