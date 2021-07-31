В Оршанском районе поймали колхозницу, которая пыталась стащить несколько мешков пшеницы. Видео

Ігар Арцюх • 31/7/21 15:43 • Эканоміка

В ночь с 29 на 30 июля в Оршанском районе был задержан автомобиль, в котором находилось более полутонны пшеницы в мешках.



Внимание сотрудников Оршанского отдела Департамента охраны привлекла легковушка, ехавшая по жнивью с выклченными фарами.

Когда соблюдавшее светомаскировку авто остановили, оказалось, что в багажнике машины с поля пытались вывезти 14 мешков пшеницы, общим весом более 500 килограммов.

В автомобиле находились управлявший им 43-летний житель Барани и 41-летняя работница предприятия, которому принадлежит пшеничное поле. Их задержали.

По предварительной версии силовиков, на поле оставили часть обмолоченной пшеницы, которую не успели перевезти в элеватор. Знавшая об этом работница предприятия решила поживиться оставленным без присмотра зерном.

По этому факту проводится проверка, устанавливается сумма похищенного, сообщает Департамент охраны.