Памятник репрессированным односельчанам открыли в деревне Будиловка Докшицкого района

ННВ • 31/7/21 16:36 • Грамадства

Во время праздника деревни Будиловка в Докшицком районе там открыли и освятили памятник репрессированным односельчанам.



Инициатива по увековечиванию памяти погибших земляков принадлежит уроженцу деревни доктору исторических наук профессору Николаю Печеню, пишет газета «Родныя вытокі».

Иенно он выступил с идеей установки памятника и посадки березовой рощи. Ученый сведения о своих репрессированных родных и односельчанах, съездил в Оршу, привез землю с Кобыляцкой горы, где в годы репрессий было НКВД расстреляно более 20 000 человек.

Внуки и правнуки тех, чьи имена записаны на черной плите, заложили капсулу с землей у подножия большого камня, который к месту установки доставили благодаря помощи ОАО «Бегомльское».

После поминального молебна, который отслужил иерей Алексей Кушнеревич, память погибших почтили минутой молчания.

Присутствовашая на церемонии председатель районного Совета депутатов Валентина Рандаревич поблагодарила Николая Печеня за его заботу о том, чтобы у будиловских потомков осталась память о родных и близких людях. Необходимость и важность проведения таких мероприятий, которые помогают сохранить память и передать ее следующим поколениям, отметила главный специалист управления организационно-кадровой работы облисполкома Лариса Коренько.