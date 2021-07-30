Вчера в Витебске выпало сразу 11 миллиметров осадков

Сяржук Серабро • 30/7/21 15:16 • Экалогія

29 июля в Витебске выпало сразу 11 миллиметров осадков, это больше чем за все предыдущие дни июля.



С 1 по 28 июля в Витебске хоть какой-то дождь шел только пять раз. В сумме за этот засушливый период в областном центре выпало всего 9 миллиметров осадков.

Если бы не вчерашний дождь, июль 2021 года мог бы стать самым сухим за всю историю метеонаблюдений. Сейчас рекордные показатели остаются за июлем 1999 года, когда в Витебске выпало всего 14 миллиметров осадков.

Нормой для этого месяца считается 93 миллиметра осадков, таким образом, на данный момент выпало только 22% от месячной нормы.