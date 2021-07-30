Тостеры и чайники вручат лучшим комбайнерам в Верхнедвинском районе

• 30/7/21 16:47 • Эканоміка

Узнали, какие призы могут получить комбайнеры, отличившиеся во время уборочной кампании.
Жатва, уборочная. Комбайны на ячменном поле. 2011 год. Фото Сергея Серебро

Закупку призов для районного оперативного соревнования среди молодых комбайнеров проводит Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Верхнедвинского района.

Судя по перечню лотов, в этом регионе лучшие экипажи молодых комбайнеров собираются награждать тостерами (закупается 2 штуки), электрочайниками (три штуки) и кофемолкой. Средняя стоимость одного приза — около 50 рублей.

Тостеры и чайники вручат лучшим комбайнерам в Верхнедвинском районе

Ценные призы?

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2 каментарыя

  1. Александр Ефремов  
    30/Ліпень/2021 у 17:07

    Стыдоба🤦🦌

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  2. Владимир Гуща  
    30/Ліпень/2021 у 22:04 1

    Ну хоть что то дадут.

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