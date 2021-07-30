Тостеры и чайники вручат лучшим комбайнерам в Верхнедвинском районе

ННВ • 30/7/21 16:47 • Эканоміка

Узнали, какие призы могут получить комбайнеры, отличившиеся во время уборочной кампании.



Закупку призов для районного оперативного соревнования среди молодых комбайнеров проводит Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Верхнедвинского района.

Судя по перечню лотов, в этом регионе лучшие экипажи молодых комбайнеров собираются награждать тостерами (закупается 2 штуки), электрочайниками (три штуки) и кофемолкой. Средняя стоимость одного приза — около 50 рублей.