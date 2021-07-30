После череды смертельных ДТП ГАИ перешла на усиленный режим несения службы в Витебской области

ННВ • 30/7/21 14:59 • Падзеі

На усиленный вариант несения службы перевели личный состав Госавтоинспекции Витебской области после череды смертельных ДТП.



Такой режим введен в регионе 30 июля с 8:00, сотрудники ГАИ должны усилить контроль за недопущением нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения, превышением скоростных режимов и управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, инспекторы собираются обращать внимание на нетрезвых пешеходов, которые могут находиться на проезжей части.

Отработка основных автодорог Витебсщины будет проводиться в режиме смешанного контроля, т.е. инспекторы ГАИ будут находиться как в форменном обмундировании и на автомобилях, имеющих специальную окраску, так и в гражданской одежде и на гражданских машинах, об это «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Напомним, что за последние дни июля в результате дорожно-транспортных происшествий погибло как минимум четыре человека, из них три пассажира и один водитель.