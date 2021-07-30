Один из корпусов «Вистана» продадут с аукциона

Сяржук Серабро • 30/7/21 15:58 • Эканоміка

Правительство приняло решение продать один из корпусов завода «Вистан» в Витебске с аукциона.



Согласно постановлению Совета министров от28 июля определена позиция государства по отчуждению находящегося в собственности открытого акционерного общества «Вистан» здания.

Изолированное помещение №36-9 на улице Димитрова будет продано с аукциона с начальной ценой не ниже 298 800 рублей.

В случае, если аукцион окажется безуспешным, начальную цену на заводской корпус могут снизить сначала на 20%, а затем — на 50%.